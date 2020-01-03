» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار علي طريق جدة

03 يناير 2020 - 02:15 م

حاول سعودي خمسيني الانتحار علي طريق الساحل " جدة- جازان"، ولم يعرف السبب الذي دفعه للانتحار، ووثق نشطاء مقطع فيديو وتم نشره علي مواقع التواصل.

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يحاول الانتحار ورجل آخر يحاول إنقاذه وبالفعل نجح في إبعاده بمساعدة العديد من العابرين علي هذا الطريق.

جدير بالذكر أن مصادر أمنية أكدت أنه تم التحفظ علي الرجل وتسليمه إلي قوات أم الطرق كما باشرت فرق الهلال الأحمر عملها ونقلته إلي المستشفي.