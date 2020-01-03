  • الجمعة 03 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني.. ومستعدون لكافة التهديدات

علاء مبارك

دعاء لنجلي مبارك بالنصر.. وعلاء يرد

نتنياهو

نتنياهو: لهذا السبب تم اغتيال "سليماني"

إسماعيل قا آني قائد فيلق القدس الجديد

تعيين "إسماعيل قا آني" .. من هو قائد فيلق القدس الجديد

أبو تريكة

أبو تريكة: قُتل السفاح علي أيادي الشيطان

الجارالله: هذا ما طلبه السيسي.. وتقوم قطر بتنفيذه

الجار الله: سيلماني يستحق القتل واغتياله أسعد شعوب المنطقة

البرادعي

أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني

انهيار خامنئي بعد مقتل سليماني

انهيار خامنئي .. بكاء ولطمات شيعية بعد مقتل سليماني

ميليشيات" الحوثي"

ميليشيات" الحوثي" تتوعد برد سريع ومباشر

خالد الجندي

الجندي: دا تفسير الحلاقين

بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار علي طريق جدة

قضايا وحوادث

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. سعودي وناقته يثيران مواقع التواصل

#

سقوط مقذوفات عسكرية على مستشفى سعودى

#

شاهد.. شباب يتجمهرون على فتاة سعودية بدون عباءة

#

بالفيديو.. أمير سعودي يستدعى أمنيا بعد مفاجأة الكاميرات

جدة

جازان

#اخبار السعودية

حاول سعودي خمسيني الانتحار علي طريق الساحل " جدة- جازان"، ولم يعرف السبب الذي دفعه للانتحار، ووثق نشطاء مقطع فيديو وتم نشره علي مواقع التواصل.

ويظهر مقطع الفيديو الرجل وهو يحاول الانتحار ورجل آخر يحاول إنقاذه وبالفعل نجح في إبعاده بمساعدة العديد من العابرين علي هذا الطريق.

جدير بالذكر أن مصادر أمنية أكدت أنه تم التحفظ علي الرجل وتسليمه إلي قوات أم الطرق كما باشرت فرق الهلال الأحمر عملها ونقلته إلي المستشفي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "كرم جبر": "معالجة الأخطاء ليست بالغلق و الحجب "
» فيديو مؤثر للإعلامية " نجوى قاسم" يشعل مواقع التواصل
» أمر غريب لـ «ساسي» أثناء تواجده بتونس
» وصول بطاقة لـ "كهربا" تمهيدًا لقيده بالأهلى
» وزير الأوقاف: عايز تتصل بربنا عليك بهذا الشيء
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار علي طريق جدة
» غير متوقعة.. السكريات تنشط الجهاز العصبي
» بعد السادسة مساء.. تناول الطعام يسبب هذه الأمراض للسيدات
» اغتصاب جماعي لـ 3 شقيقات في ليلة رأس السنة
» حقيقة خصخصة "السكك الحديدية".. الوزراء يرد
» قرارات مصيرية لحرس الحدود السعودي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:09 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات