أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني

حذر الدكتور محمد البرادعي رئيس الطاقة الذرية سابقا، من عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها في المنطقة بعد اغتيال قاسم سليماني وعدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم في العراق بطائرات أمريكية.



وكتب البرادعي تغريدة له علي تويتر: قال فيها إن القيود المبينة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يتم هدمها بشكل منهجي.



وأضاف أن ذلك أصبح مجانيا للجميع وعليه فأن هناك عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.



وفي تغريدة أخري كتب البرادعي: " فى زمن تهاوت فيه كل القيود المفروضة على استخدام القوة، أخشى ان أي حرب بين أمريكا وإيران ستشمل المنطقة إن لم يكن العالم كله وستستباح فيها كافة الأهداف المدنية والعسكرية والإقتصادية. علينا كعرب أن نفيق ونتكاتف لنجنب بلادنا حربا لا تبقى ولا تذر وأن نفهم أن إستخدام القوة ليس الحل".







Lost in translation in all this is that restrictions on use of force built in UN Charter and international law are being systematically demolished. Now it’s a free for all with unpredictable dire consequences #Iraq