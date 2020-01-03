أول تعليق لـ " البرادعي" بعد مقتل سليماني

وكالات- الدويني فولي
Lost in translation in all this is that restrictions on use of force built in UN Charter and international law are being systematically demolished. Now it’s a free for all with unpredictable dire consequences #Iraq— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 3, 2020
فى زمن تهاوت فيه كل القيود المفروضة على استخدام القوة، أخشى ان أي حرب بين أمريكا وإيران ستشمل المنطقة إن لم يكن العالم كله وستستباح فيها كافة الأهداف المدنية والعسكرية والإقتصادية. علينا كعرب أن نفيق ونتكاتف لنجنب بلادنا حربا لا تبقى ولا تذر وأن نفهم أن إستخدام القوة ليس الحل— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 3, 2020
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