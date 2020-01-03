بعد مقتل" سليماني".." قرقاش" يطالب بهذا الأمر

03 يناير 2020 - 01:07 م

طالب أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية بتغليب الحكمة والوصول إلي حل سياسي خوفا من تداعيات مقتل سليماني علي المنطقة.

وقال " قرقاش" في تدوينته علي صفحته الرسمية علي" تويتر":" في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد، القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".

جدير بالذكر أنه قد قتل مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، و أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي، و 10 أشخاص آخرين في هجمة لطائرة مسيرة تبنتها واشنطن في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.



