الدفاع المدني ينقذ سعوديين علقوا بـ" الطائف"

03 يناير 2020 - 12:57 م

أنقذت فرق الدفاع المدني مساء أمس 6 سعوديين ومصري علقوا بجبل الكر غرب محافظة الطائف وتم إخراجهم دون إصابات.

وتعود بداية الأحداث إلي أن المجموعة كانوا يمارسون رياضة تسلق الجبال وبمجرد وصولهم أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر قم يتمكنوا من الصعود أو الهبوط وعلقوا أسفل الكوبري المعلق، حتى تلقت العمليات الأمنية بلاغ من أحد المواطنين.

جدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أكد أن رجال الدفاع المدني توجهوا إلي مكان الحادث علي الفور وتم استخدام السلالم المحمولة وللمعدات اليدوية وإنقاذهم دون إصابات.