بعد مقتل سليماني .. داعية إماراتي لترامب : "جمعة مباركة"

03 يناير 2020 - 11:46 ص

وجه الداعية الإماراتي وسم يوسف إمام وخطيب مسجد زايد الكبير تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكتب الداعية الإماراتي على حسابه في تويتر مرفقا صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكتوب عليها عبارة " جمعة مباركة ".

يأتي هذا عقب ردود فعل واسعة في العالم العربي والإسلامي عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكي – البنتاجون- مقتل قاسم سليماني.

وفي أول تعليق لترامب بعد اغتيال قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قام بنشر صورة للعلم الأمريكي، في تغريدة له على تويتر.

كما نقلت وسائل إعلام، عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن احتمالية أن يكون الهدفان اللذان تم استهدافهما في مطار بغداد صباح الجمعة هما أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني عالي، وننتظر نتائج تحليل الحمض النووي.