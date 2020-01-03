"الخزعلي" يتوعد إسرائيل وأمريكا بعد مقتل "سليماني"

03 يناير 2020 - 11:31 ص

أصدر قيس الخزعلي زعيم حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، بيانا بعد الضربة الأمريكية التي طالت قيادات الحرس الثوري الإيراني، قال فيه إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيزول، وكذلك ستزول كل إسرائيل، مقابل دماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.





ودعا الخزعلي "المجاهدين المقاومين" إلى التأهب والجهوزية، وقال: "النتيجة الطبيعية للحاج القائد قاسم سليماني والحاج القائد أبو مهدي المهندس، هي الشهادة. والنتيجة الحتمية لأمريكا وإسرائيل، هي الخسارة".





وتابع الخزعلي في بيان نشره اليوم: "مقابل دماء الحاج القائد أبو مهدي المهندس، زوال كل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ومقابل دماء الحاج القائد قاسم سليماني، زوال كل إسرائيل من الوجود".









