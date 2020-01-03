أنباء عن اعتقال أمريكا قيس الخزعلي والعامري

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المارينز
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وكالات- الدويني فولي

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قاسم سليماني

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أفادت وسائل إعلام مختلفة، أن هناك أنباء عن اعتقال قوات من المارينز الأمريكية كل من قيس الخزعلي أمين عام ميليشيا عصائب أهل الحق، وهادي العامري رئيس منظمة بدري في منطقة الجادرية، بعد الضربات التي طالت قاسم سليماني وقيادات من الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم في بغداد. 

ونقلت قناة العربية والحدث هذه الأنباء، فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر قوله إنه "لا صحة لاعتقال أمين عام المنظمة هادي العامري من قبل القوات الأميركية".
يأتي هذا عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنته وزارة البنتاجون - الدفاع - الأمريكية.

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