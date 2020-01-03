ظهور ثعابين وفئران في "مكتبة القومي للترجمة"

03 يناير 2020 - 10:58 ص





عقبت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب،علي وجدوا ثعابين وفئران داخل مكتبة المركز القومي للترجمة،قائلة :" فني التكييف أكد أن الثعابين تدخل إلى المكتبة من خلال فتحات التكييف، ووجد بيض ثعابين".



وأضافت "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامية بسمة وهبة،: "ما ينفعش أقعد موظفين في مكان ويكونوا عرضة للدغ الثعابين أو الحشرات".



وتابعت:" السبب في وجود هذه الحشرات هو وجود مكان يلقى فيه المهملات خلف المركز، مشيرًا إلى أن مبنى المكتبة يوجد داخل مبنى دار الأوبرا المصرية بالقرب من النيل".

