حماس تصف سليماني بالشهيد.. وداعم المقاومة

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حماس

المقاومة

سليماني

الأمريكية

أدانت حركة المقاوم الإسلامية حماس مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال حركة حماس في بيان لها : نتقدم بخالص التعزية للقيادة الإيرانية والشعب الإيراني باستشهاد اللواء قاسم سليماني، الذي كان له دور بارز في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات.

كما أدانت حماس ما وصفته بـ " العربدة"والجرائم الأمريكية المستمرة في زرع وبث التوتر في المنطقة خدمة للعدو الصهيوني.

وأضافت في بيانها أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية، خاصة أنها بسلوكها العدواني تؤجج الصراعات دون أي اعتبار لمصالح الشعوب وحريتها واستقرارها.

كما نعت أيضا حركة الجهاد الإسلامي سليماني قائلة : "ننعى القائد الكبير قاسم سليماني الذي استشهد بعدوان أمريكي، ونؤكد أن المقـاومة لن تنكسر وستواصل مسيرتها نحو هدفها الأكبر بتحرير فلسطين".

يأتي هذا عقب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، عن مقتل سليماني.

وأضافت الوزارة في بيان لها :  "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وأوضح البيان أن سليماني كان يعمل بنشاط ودأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، منوها أن سليماني وعناصر فيلق القدس مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.

وأشار إلى أن تلك الميليشيات الإيرانية كانت شنت هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدار الأشهر القليلة الماضية.


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