» تحذيرات هامة من الأرصاد عن طقس اليوم

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متابعات - أمينة عبد العال

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بشري سارة من الأرصاد الجوية

القاهرة

الأرصاد

السواحل

الشمالية

الرياح الغربية

 حذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس اليوم الجمعة بتوقعهم لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل ا لشمالية و مناطق من الوجه البحري والتي تمتد إلي القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشار الخبراء في تصريحات صحفية إلي أن الرياح الجنوبية لغربية تنشط علي أغلب المناطق مثيرة للأتربة والرمال علي المناطق المكشوفة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي البحرين الأحمر والمتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج بهم إلي مترين نصف إلي ثلاثة أمتار، علي أن يكون الطقس بارد نهارا وشديد البروة ليلا و تصل إلي حد الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة تكون اليوم في القاهرة الصغري 9 والعظمي 14 و الإسكندرية الصغري 10 والعظمي 14 وتكون في قنا الصغري 6 والعظمي 18، وتكون في الأقصر الصغري 7 والعظمي 18.


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