» مهاجم "بيراميدز" ينضم لصفوف إنبي

03 يناير 2020 - 10:42 ص

انضم أحمد على مهاجم المنتخب المصرى وبيراميدز الحالى، لصفوف إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

بدوره أكد حلمي طولان، مدرب إنبى على أن اللاعب يعد مكسب كبير للفريق البترولى وسيكون له دور مهم فى قيادة هجوم الفريق.

جدير بالذكر أن اللاعب خرج من حسابات الفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز، وعلى الرغم من رحيله إلا أنه لم يحصل على فرصه المشاركة مع المدرب الكرواتى الجديد.