» قرار جديد من رئيس الوزراء خاص بالسياحة والآثار

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رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
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متابعات - أمينة عبد العال

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رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

السياحة والآثار

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار بتشكيل لجنة وزارية جديدة برئاسته و عضوية وزراء السياحة والآثار ، والثقافة والمالية والصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة والطيران المدني وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام قطاع السياحة لتوفير أقصي عائد ممكن من خلالها.

وجاء في القرار أن اللجنة من حقها أن تدعو إلي اجتماعها من تراه يساعدها من محافظين  و وزراء أو ممثلي أي جهة حكومية أخري.

وأشار المستشار نادر السعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلي أن اللجنة ستعمل علي وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية بالدولة، لافتا إلي أنها ستعمل أيضا علي تذليل العقبات والتنسيق بشأن كل ما يختص بمنظومة النقل الجوي وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية.

جدير بالذكر أنه بناء علي القرار يكون وزير السياحة والآثار مقررا لـ اللجنة الوزارية للسياحة والآثار ويقترح موعد انعقادها  ويضع جدول أعمالها علي أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها، وتكون قرارتها ملزمة للجهات المعنية.


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