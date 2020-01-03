رغد صدام تشارك العراقيين في الاحتفال بمقتل سليماني بهذا الأمر

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رغد صدام
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قاسم سليماني

مقتل

الاحتفال

رغد صدام

شاركت رغد صدام نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الاحتفال بمقتل قاسم سليماني قائد الفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقامت رغد صدام بنشر مقطع فيديو على حسابها في تويتر يظهر احتفالات الشعب العراقي بمقتل سليماني.

يأتي هذا في الوقت الذي سادت فيه حالة من الفرح في الشارع العراقي، بعد مقتل سليماني وعلت أصوات الأفراح والزغاريد.

كما شهدت ساحة التحرير احتفالات من قبل المعتصمين بمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، كانت قد أعلنت مقتل سليماني.

وأضافت الوزارة في بيان لها :  "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وأوضح البيان أن سليماني كان يعمل بنشاط ودأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، منوها أن سليماني وعناصر فيلق القدس مسؤولون عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف.

وأشار إلى أن تلك الميليشيات الإيرانية كانت شنت هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدار الأشهر القليلة الماضية.


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