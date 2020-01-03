والدة ضحية التنمر بالشرقية:"المديرة مش عايزة معاقين "

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كامليا الحجار

روت كامليا الحجار، والدة الطالبة فيروز ضحية تنمر مديرة المدرسة بالشرقية، تفاصيل الواقعة ، قائلة :" مديرة المدرسة لا تريد أي أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة، ولذلك عاقبتها بنقلها إلى الدور الخامس بالمدرسة".

 وأضافت "الحجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي "، بأن مديرة المدرسة طالبت في البداية جواب من مستشفى الجامعة لإلحاقها بالمدرسة، لكي تقبلها، وقبلت دخولها إلى المدرسة على مضض.

وتابعت :" بنتي متفوقة وكل عام تحتل مرتبة متقدمة ضمن العشر الأوائل، ولذلك تكرم من قبل المديرة.

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