» "دجلة" يستدرج "الجيش" للهروب من القاع

03 يناير 2020 - 10:17 ص

يستضيف فريق وادى دجلة، نظيره طلائع الجيش فى ختام منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام، وذلك فى السابعة والنصف مساءاً على ستاد بتروسبورت.

اليونانى جونيس المدير الفنى لدجلة، طالب لاعبيه بحصد نقاط المباراة من أجل الهروب من قاع الجدول فى ظل سوء النتائج التى حققها الفريق مؤخرًا والتى كان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز.

على الجانب الآخر يدخل الطلائع بقيادة مدربه طارق يحي، باحث عن المكسب هو الآخر بعدما تعادل الجولة الماضية أمام أسوان بهدف لكل منهما.

ويحتل دجلة المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.