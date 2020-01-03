مطالبا بالتزام الحكمة.. " الصدر" بعد مقتل سليماني

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وكالات- الدويني فولي

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العراق

مقتدى الصدر

قاسم سليماني

الحرس الثوري

اغتيال


في أول تعليق له علي اغتيال أمريكا، اللواء قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني،  خلال القصف الأخير على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إن استهداف سليماني "استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

وكتب الصدر عبر حسابه في "تويتر" تغريدة جاء فيها: أعزي نفسي وأعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقائدا وشعبا وحكومة باستشهاد المجاهد الحاج "قاسم سليماني" ومن معه من المؤمنين.


وأضاف: "من المعلوم أن استهدافه من الاستكبار العالمي هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية الدولية. لكن لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".


وتابع : "وأسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر.. ويجنب عراقنا الحبيب من المخاطر والبلاء.. وأتمنى من الجميع بالتحلي بالحكمة والحنكة".


واختتم الصدر بالقول "هذا وإنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين لا سيما "جيش الإمام المهدي" و"لواء اليوم الموعود" لنكون على استعداد تام لحماية العراق".

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