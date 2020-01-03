أول تعليق لترامب على اغتيال قاسم سليماني

03 يناير 2020 - 10:01 ص

في أول تعليق له بعد اغتيال قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة للعلم الأمريكي، في تغريدة له على تويتر.

ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن احتمالية أن يكون الهدفان اللذان تم استهدافهما في مطار بغداد صباح الجمعة هما أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني عالي، وننتظر نتائج تحليل الحمض النووي.







وكان التلفزيون العراقي الرسمي أكد صباح اليوم الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.