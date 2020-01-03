شاهد عيان يكشف مفاجأة عن واقعة التحرش بفتاة المنصورة

03 يناير 2020 - 09:53 ص

روي سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش، تفاصيل الواقعة، قائلا :" المنظر كان صعب ويصعب على أي حد، وإحنا اتحطينا في الموقف، والوضع لا يرضي أحد"، منوها بأن الفتاتين حاولا الاحتماء بمحل موبيلات، ولكن تجمع الشباب كان كبير جد .



وأضاف "فايق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنهم حاولوا الدفاع عنهما ولم يتمكنوا في البداية، حتى خلعوا "أحزمة البناطيل" هو وأصدقائه حتى يبعدوا الشباب عن الفتاتين.



وتابع :"كنت قاعد مع صحابي واللي حصل كان مفاجأة ، بس قدرنا نخلصهم من الشباب المتحرشين".

