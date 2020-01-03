مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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مباريات

مختلفة

تقام اليوم العديد من المباريات على الملاعب العربية والعالمية، حيث تشهد إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف منافسات الموسم الجاري 2019-2020.

ففى الدورى المصرى، يواجه وادي دجلة  نظيره طلائع الجيش، الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة TIME SPORTS .

وفى الدورى الإسباني يلتقى بلد الوليد  نظيره ليجانيس، الساعة الثامنة مساءً على قناة beIN SPRT HD 3 .           

كما يواجه إشبيلية  نظيره أتلتيك بيلباو، الساعة العاشرة مساءً على قناة beIN SPRT HD 3 .

وفى مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يلتقى الاتفاق وأحد الساعة الخامسة إلا ربع مساءً على قناة beIN SPRT HD 3 .

كما يواجه الفيصلي نظيره الهلال – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPRT HD 3 . 


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