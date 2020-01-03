بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح.. هذه قصته

كشف الإعلامي أحمد فايق، أن مواطنا بريطانيا يدعى بين بيرد من ليفربول، أشهر أسلامة بعد معرفته باللاعب محمد صلاح الذي يبلعب ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.



وأشار "فايق"، خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن بيرد كان يكره الإسلام والمسلمين، ولكن بعد معرفته بأخلاق وسلوكيات محمد صلاح بدأت فكرته عن الإسلام تتغير، حتى أنه أشهر إسلامه ،منوهًا بأن المواطن البريطاني أكد أنه قبل إقدامه على إعلان إسلامه كان يراقب تصرفات محمد صلاح مع الناس".