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روسيا: تصديق تركيا على إرسال قوات إلى ليبيا "مثير للقلق"

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مجلس الدوما الروسي
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المصريون ووكالات

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أعرب مجلس الدوما الروسي، الخميس، عن قلقه من تصديق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس ليونيد سلوتسكي، في تصريح للإعلام الروسي، إن إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا، "قد يعمّق أزمة الأخيرة أكثر".
واعتبر أن قرار البرلمان التركي "مثير للقلق"، مشددا أن روسيا تؤكد ضرورة حل أزمة ليبيا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية.
وأضاف سلوتسكي: "التدخل العسكري ليس حلا جيدا بالتأكيد".
وأكد ضرورة مواصلة البحث عن الطرق السلمية من أجل حل أزمة ليبيا، عبر وساطة الأمم المتحدة وجهود المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق الخميس، صدّق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.
ويأتي ذلك بناءً على طلب تقدمت به الحكومة الشرعية في ليبيا، إلى أنقرة بغية إرسال قوات عسكرية.
وتستمر مدة التفويض لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. -

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