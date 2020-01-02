الرئاسة الجزائرية تعلن عن أول حكومة لتبون

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، عن حكومة كفاءات برئاسة عبد العزيز جراد، هي الأولى في عهد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي انتخب في اقتراع 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وجاء الإعلان على لسان محمد السعيد الناطق باسم الرئاسة في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة.
ضمت الحكومة 39 عضوا؛ منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة، إلى جانب إنشاء وزارة المؤسسات النائشة لأول مرة ويقودها أصغير وزير هو ياسين وليد (26 سنة).
وحافظ وزير الخارجية صبري بوقادوم على منصبه، إلى جانب وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الداخلية كمال بلجود (كان يسير الوزارة بالنيابة).
كما حافظ كل من وزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني، ووزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، على مناصبهم.
وعاد الوزير السابق للمالية عبد الرحمان راوية، إلى منصبه الذي شغله سابقا، بينما تم إلغاء منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، واحتفظ الرئيس تبون بوزارة الدفاع.
والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة أن تبون، عيّن جراد، في منصب رئيس الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة. -

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