إعلام إيراني: 631 قتيلا باحتجاجات نوفمبر

02 يناير 2020 - 10:30 م

قتل 631 شخصا على الأقل، خلال الاحتجاجات المندلعة في إيران، جراء زيادة أسعار الوقود في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وفق إعلام محلي.



وقال موقع "كلمة" الإخباري الإيراني، الخميس، إن ما لا يقل عن 631 شخصًا قتلوا خلال المظاهرات.

وفي بيان، أضاف الموقع التابع للإصلاحيين، أنه تم الحصول على المعلومات من "نشرات سرية لم يكشف عنها للجمهور".

وذكر البيان أن غالبية القتلى "من المواطنين محدودي الدخل".

وأفاد أن المعلومات الرسمية السرية غير المنشورة، تبين أن ما لا يقل عن 631 مواطناً قتلوا خلال الاحتجاجات.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت في إيران احتجاجات استمرت عدة أيام، تنديدًا برفع سعر الوقود بنسبة تصل إلى 3 أضعاف، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين متظاهرين وقوات أمن.

وخلال المظاهرات، تعرضت المباني العامة والبنوك ومحطات الوقود للتخريب، فيما تعرضت المتاجر للنهب والسرقة.

وحتى اليوم، لم تدل حكومة طهران بأي بيان رسمي يتعلق بالقتلى أوالمصابين أوالموقوفين في المظاهرات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 304 شخص وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ونفت الحكومة الأرقام التي نشرتها المنظمات الدولية.