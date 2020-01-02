» "التونة" تتسبب في تسمم 6 أشخاص بأسيوط (التفاصيل الكاملة)

تعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى حالة تسمم غذائي وإعياء شديد بسبب تناول وجبة فاسدة بمنطقة الوليدي التابعة لحي شرق بأسيوط
وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارا من عمليات الإسعاف بوصول 6 حالات لمستشفى أسيوط الجامعي بحالة إعياء شديد بسبب إصابتهم بتسمم غذائي وجميعهم من أسرة واحدة مقيمين شارع شارع معمل الكتاكيت بمنطقة الوليدية التابعة لمحافظة أسيوط
وبالفحص تبين إصابة كل من هم سالي. ح. س 20 سنة، شادي. ح. س 17 سنة، سعاد. ا. ع 35 سنة، ندى. ف. أ 18 سنة، بسمة فتحي أمين ، 12 سنة، فاطمة أمين إبراهيم ، 31 سنة، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة تونة فاسدة
تم إجراء الإسعافات اللازمة وغسيل معدة وجارٍ استكمال العلاج لحين التعافي والتصريح بخروج المصابين
تم تحرير المحضر اللازم بالواقع وجارٍ العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة في مثل تلك الوقائع