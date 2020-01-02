» "التونة" تتسبب في تسمم 6 أشخاص بأسيوط (التفاصيل الكاملة)

تعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى حالة تسمم غذائي وإعياء شديد بسبب تناول وجبة فاسدة بمنطقة الوليدي التابعة لحي شرق بأسيوط



وبالفحص تبين إصابة كل من هم سالي. ح. س 20 سنة، شادي. ح. س 17 سنة، سعاد. ا. ع 35 سنة، ندى. ف. أ 18 سنة، بسمة فتحي أمين ، 12 سنة، فاطمة أمين إبراهيم ، 31 سنة، بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة تونة فاسدة

