» الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الخميس

02 يناير 2020 - 09:55 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الخميس، تراجعًا في سعر العملة الأمريكية، بعدد من البنوك، مقارنة بمستواه في الصباح.

في بنك قناة السويس، تراجع الدولار قرشين مسجلًا 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع .

كما تراجع قرشا واحدا في بنك البركة حيث بلغ 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

وفي بنك مصر ثبت السعر عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

كما ظل ثابتا في البنك الأهلي المصري، عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

جاء هذا في حين ثبت بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي ظل ثابتًا عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع .