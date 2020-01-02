  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحرش جماعي

منقذ "فتاة المنصورة" يكشف تفاصيل واقعة التحرش الجماعي

رسميا "أوبر" تعلن استحواذها على "كريم"

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استحواذ "أوبر" على "كريم"

أرشيفية

حظر «البناطيل المقطعة بالجامعات».. جدل كل عام

أرشيفية

بعد الورقي والمعدني.. مصر تستعد لإصدار عملة بلاستيكية

التموين

«التموين»و«البنزين».. الحكومة تزف أخبار سارة للمواطنين

السيسي

"السيسي" لبطريرك إثيوبيا: "هجيب الـ100 مليون وأجيلكم"

طقس الغد

درجة الحرارة صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

طارق دياب

تعيين محلل بقنوات «بي إن سبورت» وزيرًا في تونس

الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الخميس

مال وأعمال

الدولار
الدولار
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

#

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

#

بالأرقام.. الدولار يشهد استقرارًا تامًا أمام الجنيه

الدولار

سعر الدولار

سعر الجنيه

الجنيه والدولار اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الخميس، تراجعًا في سعر العملة الأمريكية، بعدد من البنوك، مقارنة بمستواه في الصباح.

في بنك قناة السويس، تراجع الدولار قرشين مسجلًا 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع .

كما تراجع قرشا واحدا في بنك البركة حيث بلغ 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

وفي بنك مصر ثبت السعر عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

كما ظل ثابتا في البنك الأهلي المصري، عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع .

جاء هذا في حين ثبت بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع .

وفي البنك التجاري الدولي ظل ثابتًا عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تسريبات مثيرة لأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية
» "التونة" تتسبب في تسمم 6 أشخاص بأسيوط (التفاصيل الكاملة)
» قرار هام من السعودية بشأن مطارات المملكة
» تعليق ناري من "الغندور" على بيان الزمالك بشأن الحكام
» الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الخميس
» حقيقة قيد «كهربا» في قائمة الأهلي
» غلق شارع الهرم لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب
» أسعار الذهب تعرتفع وعيار 21 يسجل 680
» الزمالك يعود للانتصارات في الدوري أمام أسوان
» «الأزهر» يحذر: لن نسمح بهذا الأمر
» "ترامب" قضى 20% من رئاسته بملاعب الجولف

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات