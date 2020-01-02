» غلق شارع الهرم لمدة 3 أيام.. تعرف على السبب

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق شارع الهرم جزئيًا بسبب أعمال مترو الأنفاق في الاتجاهين.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن هذه الأعمال ستستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري.

يأتي ذلك وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، على أن تقوم إدارة مرور الجيزة، ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعى" المتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

وستبدأ جميع الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط يوميا، خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية، مع مراقبة شارع الهرم، والشوارع المحيطة به بكاميرات المراقبة المنتشرة بالمنطقة منعا لظهور أي زحام مروري أمام حركة السيارات.

وتكون أعمال من محطة حي الأشجار مرورًا بالطريق الدائري ونزولا إلى ميدان الرماية وشارع الهرم حتى نهايته ليصل إلى محطة الجيزة للربط مع الخط الثاني، ثم يمر عبر النيل، ليصل مدينة الفسطاط ويتم الربط مع الخط الأول عند محطة الملك الصالح، والمرحلة الأولى تضم 17 محطة، منها 11 محطة بشارع الهرم.