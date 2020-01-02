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"السيسي" لبطريرك إثيوبيا: "هجيب الـ100 مليون وأجيلكم"

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الحياة السياسية

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السيسي

سد النهضة

إثيوبيا

بطريرك اثيوبيا

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ما دار خلال لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبطريرك إثيوبيا حين زار مصر.

جاء هذا خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الأربعاء، تطرق خلاله لأزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث وصف معالجة القيادة السياسية لها بـ"الهادئة والعاقلة".

وقال إن حديثًا دار بين الرئيس السيسي والبطريرك الإثيوبيا عندما جاء إلى مصر، حيث مازحه مطالباً بحل المشكلة وقال: "يا تحلوا لنا مشكلة السد يا هجيب الـ100 مليون مصري وأجيلكم".

وذكر "تواضروس" أن تدخل الكنيسة القبطية في أزمة "سد النهضة" الإثيوبي ليس سياسة.

وقال إنه زار إثيوبيا عام 2015، والتقى عددًا من المسئولين حينها، وأبلغوه بأن الغرض من إنشاء السد هو الحصول على الطاقة.


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