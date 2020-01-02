  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وشيفيلد يونايتد

أرشيفية

بعد الورقي والمعدني.. مصر تستعد لإصدار عملة بلاستيكية

التموين

«التموين»و«البنزين».. الحكومة تزف أخبار سارة للمواطنين

السيسي

"السيسي" لبطريرك إثيوبيا: "هجيب الـ100 مليون وأجيلكم"

طقس الغد

درجة الحرارة صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

أرشيفية

إصابة 3 في واقعة التحرش بمنتقبة في الكويت

طارق دياب

تعيين محلل بقنوات «بي إن سبورت» وزيرًا في تونس

نجوي قاسم

آخر تغريدة لمذيعة العربية قبل وفاتها المفاجأة

بطلة فيديو إباحي: نادمة.. الخمر هي السبب

الصفحة الأخيرة

بطلة فيديو إباحي: نادمة.. الخمر هي السبب
بطلة فيديو إباحي: نادمة.. الخمر هي السبب
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

انتقم من خيانة عروسه بعرض فيديو إباحي مع زوج أختها

#

فيديو إباحي يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك

#

بطلة "هالة حبيبتى" عن اشتراكها فى المسرحية: أبلة فضيلة السبب

#

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء القرى: "عرصة" هى السبب

 بعد ظهورها في مقطع فيديو إباحي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذرت امرأة بريطانية عن سوء تصرفها، الذي أرجعته إلى تأثير الخمر عليها.

وقالت المرأة إنها شعرت بالخجل، بعد أن شوهدت في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع تمارس الجنس مع رجل أمام مئات الأشخاص داخل ملهي ليلي في منتجع "كليثوربس" الساحلي، شمال شرق لنكولنشاير بإنجلترا.

وقالت المرأة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنها "تشعر بالخجل" من ذلك، لكنها أشارت إلى أنها لا تتذكر وجودها في المكان الذي شهد الفعل الفاضح.

ووصفت إدارة المنتجع، الأمر بأنه "سلوك غير مقبول" وحذرت من أنه يمكن حظر أي شخص يقبض عليه من دخول المنتجع لمدة تصل إلى عام".

وحذرت المرأة التي ظهرت في مقطع الفيديو، المحتفلين بالعام الجديد من تناول الخمور، قائلة: "يمكن أن يكون الكحول خطيرًا، لكنني حقيقة لا أتذكر هذا الموقف".

وأضافت: "أشعر بالخجل مما حدث في تلك الليلة. لقد كنت في حالة سكر أكثر مما كنت أشعر به من قبل، وأندم على ما فعلته".

وممارسة الجنس في الأماكن العامة ببريطانيا يعد جريمة جنائية، وتتراوح الغرامة ما بين 300 جنيه إسترليني إلى 500 جنيه إسترليني.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يعود للانتصارات في الدوري أمام أسوان
» صلاح يقود هجوم ليفربول أمام شيفيلد
» بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان
» "ترامب" قضى 20% من رئاسته بملاعب الجولف
» طرد طارق حامد أمام أسوان
» خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أسوان
» مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة
» رسميًا.. ميلان يعلن ضم «إبراهيموفيتش»
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات