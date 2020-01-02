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إصابة مدافع أرسنال بقطع في الرباط الصليبي

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تشامبرز
تشامبرز
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المصريون

أرسنال

تشامبرز

أعلن مسئولو أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، إصابة مدافعه كالوم تشامبرز، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمدة تتراوح إلى 9 أشهر.

وحسب بيان نشره الموقع الرسمي لنادي أرسنال: "تعرض تشامبرز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح من 6 إلى 9 شهور".

وأضاف البيان: "أصيب تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة في لندن".

وتعرض تشامبرز للإصابة خلال مباراة أرسنال وتشيلسي، والتي "أقيمت أمس من منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي".

وشارك تشامبرز في 18 مباراة هذا الموسم مع أرسنال، ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.


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