درجة الحرارة صفر.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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المصريون

أرسنال

تشامبرز

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية طقس الغد الجمعة 3 يناير 2020، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس الغد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

فيما يكون الطقس معتدلًا على الأجزاء الجنوبية من البلاد في ساعات النهار، بينما يكون شديد البرودة ليلاً.

وتصل نسبة البرودة إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، تكون مصاحبة بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون الرياح غزيرة ورعدية تصل إلى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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