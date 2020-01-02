» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أسوان

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الزمالك

أسوان

الشوط الاول

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على أسوان، بهدف دون رد، في المباراة المُقامة بينهما حاليًا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري العام.

بدأ اللقاء بتبادل الكرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد فتحى لاعب أسوان على ركلة حرة فى الدقيقة الثانية إثر عرقلة تعرض لها من مصطفى محمد مهاجم الزمالك وهدد الفارس الأبيض دفاعات أسوان عن طريق أحمد سيد زيزو وحصل على ركلة ركنية وسدد محمود علاء الكرة تمر إلى جوار مرمى حارس أسوان.

وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد الصباحي لاعب أسوان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم بأقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة الثالثة ونجح مسعد عوض حارس أسوان فى تشتيت كرة مرتدة خطيرة من أمام أقدام مصطفى محمد وتتحول إلى رمية تماس.

فشل يوسف أوباما فى الدقيقة السادسة فى اللحاق بإحدى الكرات الطولية داخل منطقة الجزاء و يحرم الزمالك من هجمة خطيرة وتصل إلى أيدى مسعد عوض حارس أسوان.

سدد فرجاني ساسي كرة برعونة من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة وتمر إلى خارج الملعب وراوغ محمد الصباحي فى الدقيقة 13 محمود علاء وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة تصطدم بدفاعات الفارس الأبيض.

سدد فرجاني ساسي في الدقيقة 21 كرة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها مسعد عوض بسهولة وسدد أشرف بنشرقي كرة قوية تعلو عارضة حارس مرمى أسوان فى الدقيقة 29.

وحرم حائط الصد فى الدقيقة 34 فرجاني ساسي من فرصة تسجيل هدف أول وقام طارق سامي حكم اللقاء بإلغاء هدف أحرزه محمود علاء مدافع الزمالك فى الدقيقة 35.

واحتسب ضد مدافع الزمالك ركلة حرة ومن خطأ دفاعي فى الدقيقة 37 كاد محمود الونش من خطأ دفاعى أن يهدى هدفا لصالح أسوان بعدما أعاد الكرة برأسه إلى الخلف سددها محمد الصباحي وتصدى لها بصعوبة محمد أبو جبل حارس مرمى الفارس الأبيض.

أحرز مصطفى محمد هدفا عالميا لفريق الزمالك الأول فى مرمى أسوان فى الدقيقة 43 بعد تلقيه تمريرة سحرية من طارق حامد وسجل الكرة فى مرمى مسعد عوض حارس أسوان.

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