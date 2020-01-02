آخر تغريدة لمذيعة العربية قبل وفاتها المفاجأة

02 يناير 2020 - 08:16 م

وافت المنية اليوم الخميس، الإعلامية اللبنانية، نجوى قاسم المذيعة بشبكة العربية السعودية.

وكتبت في آخر تغريدة لها عن العام الجديد: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

وتوفيت "قاسم" اليوم إثر تعرضها لذبحة صدرية في منزلها، كما ذكرت وسائل إعلام أنها كانت تعاني الفترة الأخيرة من مشكلات صحية مزمنة، ودخلت أكثر من مرة إلى قناة العربية على كرسى متحرك لممارسة عملها.

و"قاسم" مقدمة برامج سياسية أهمها البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث، كما غطت قاسم أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، وعملت 11 عامًا في تلفزيون المستقبل قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في 2004.