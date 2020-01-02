إصابة 3 في واقعة التحرش بمنتقبة في الكويت

02 يناير 2020 - 08:16 م

اندلعت مشاجرة عنيفة بين 6 شباب في الكويت، أصيب خلالها 3 شباب كويتيين، بسبب التحرش بسيدة منتقبة.

فيما تمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط المتشاجرين الستة والطلب من 3منهم التوجه الى مستشفى مبارك لإرفاق تقارير طبية، وقال مصدر أمني ان التحقيقات في القضية كشفت عن ان احد المتشاجرين حاول التحرش بفتاة او سيدة منتقبة وهو ما دفع شابين الى التدخل لتندلع مشادة بلغ عدد المشاركين فيها 6 أشخاص.

وأشار مصدر لصحيفة الأنباء الكويتية، إلى أن المنتقبة انسحبت من موقع التشاجر.

من جهة أخرى، شرع رجال أمن الأحمدي في البحث عن شخص عثر على أو سرق حقيبة سيدة خليجية.

وقال مصدر أمني إن جميع المجمعات بداخلها كاميرات يمكن من خلالها تحديد أي شخص استولى على أو سرق أغراضا، وكانت السيدة قالت إنها كانت داخل أحد أسواق العقيلة حينما فقدت حقيبة بداخلها 2350 ريالا وهاتف نقال وإثبات شخصية صادر عن موطنها.