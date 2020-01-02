» "ترامب" قضى 20% من رئاسته بملاعب الجولف

02 يناير 2020 - 08:09 م

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن إحصائية بشأن المدة التي قضاها الرئيس دونالد ترامب بملاعب الجولف.

وقالت الإحصائية إن "ترامب" أمضى يومًا واحدًا من كل خمسة خلال ولايته، في أندية الجولف التابعة له، وقدرتها بـ252 يوما على الأقل منذ توليه مقاليد الحكم، من 333 يوما أمضاها في الممتلكات التابعة له .

ومنذ 1 يناير 2019، خصص ترامب حسب إحصاءات "سي إن إن"، 86 يوما للعب الجولف في الأندية التابعة له في ولايات فيرجينيا ونيوجيرسي وميامي، علاوة على ناديه في أيرلندا.