إجراءات مصرية بشأن التدخل العسكري الخارجي بليبيا

02 يناير 2020 - 07:36 م

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، عددًا من القضايا الهامة، على رأسها ملف سد النهضة والتدخل العسكري الخارجي بليبيا، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وشدد الاجتماع الذي ترأسه "السيسي"، على تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وذكر أن الاجتماع تناول التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي، كاشفًا أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.