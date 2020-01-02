صدمة.. اعتقال فنانة شهيرة بتهمة قتل والدها

02 يناير 2020 - 07:32 م

اعتقلت السلطات الأميركية، الممثلة والمنتجة، مولي فيتزجيرالد، التي شاركت في فيلم " كابتن أميركا: المنتقم الأول" أو "فيرست أفنجر"، بتهمة قتل والدتها.

وقالت السلطات الأميركية، إنها اعتقلت مولي فيتزجيرالد، التي لعبت دورا صغيرا في فيلم "كابتن أميركا: فيرست أفنجر" بعد أن طعنت والدتها باتريشيا فيتزجيرالد، البالغة من العمر 68 عاما، حتى الموت في منزلها بمدينة أولاث في ولاية كنساس.

واعتقلت السلطات فيتزجيرالد، البالغة من العمر 38 عاما، بتهمة "القتل من الدرجة الثانية"، وأودعت السجن، على ألا يفرج عنها بكفالة لا تقل عن نصف مليون دولار.

ومن غير المعروف ما إذا كانت قد وكّلت محاميا للدفاع عنها حتى الآن، وفقا لما ذكره موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأميركي.

وكانت السلطات قالت إنها عثرت على والدة الممثلة ميتة داخل منزلها في أولاث في العشرين من ديسمبر الماضي، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الدوافع الكامنة وراء إقدام الممثلة على قتل والدتها.

ووفقا لموقع قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت "آي أم دي بي" IMDb ، فإن مولي فيتزجيرالد، هي مخرجة ومنتجة للأفلام وممثلة، وعملت في أفلام منخفضة الميزانية، بما في ذلك "ذا لوفل تروث" (الحقيقة القانونية) في عام 2014 و"ذا كريبس" في عام 2017.