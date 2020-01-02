» رسميًا.. ميلان يعلن ضم «إبراهيموفيتش»

02 يناير 2020 - 07:28 م

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تقديم السويدي إبراهيموفيتش والمنتقل حديثًا لصفوف الفريق لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسيو الأمريكي.

إبراهيموفيتش قال عبر موقع ميلان عقب التوقيع الرسمي: "أخيرا أنا هنا: سوف أجعل سان سيرو يقفز فرحا مجددا".

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي، فإن إبراهيموفيتش سيرتدي رقم "21" الذي كان يرتديه الاسطورة الإيطالية أندريا بيرلو.

ويملك إبراهيموفيتش تاريخًا في نادي ميلان عندما انتقل له في 2010 قادما من برشلونة الإسباني لمدة أربع سنوات بقيمة 24 مليون يورو.

وسجل في موسمه الأول مع ميلان 21 هدفًا، وفي الموسم الثاني سجل 35 هدفًا، ليكون هداف الدوري الإيطالي لموسم 2011–12 وثالث هداف في تاريخ النادي.