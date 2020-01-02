  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

شاهد.. أقوى رد على ناكري «الشجاع الأقرع»

نجوي قاسم

آخر تغريدة لمذيعة العربية قبل وفاتها المفاجأة

أرشيفية

إصابة 3 في واقعة التحرش بمنتقبة في الكويت

طارق دياب

تعيين محلل بقنوات «بي إن سبورت» وزيرًا في تونس

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان

الطيب

«الأزهر» يحذر: لن نسمح بهذا الأمر

الفتاة

«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

الوقود

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

أرشيفية

خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

رسميًا.. ميلان يعلن ضم «إبراهيموفيتش»

الرياضة

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد توقيع «إبراهيموفيتش» على عقود انتقاله لـ«ميلان»

#

رسميًا.. «ابراهيموفيتش» ينتقل إلى ميلان الإيطالي

#

قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي

#

المدعي العام الإسرائيلي يحذر نتنياهو من ضم "غور الأردن"

ميلان

المصريون

إبراهيموفيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تقديم السويدي إبراهيموفيتش والمنتقل حديثًا لصفوف الفريق لمدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسيو الأمريكي.

إبراهيموفيتش قال عبر موقع ميلان عقب التوقيع الرسمي: "أخيرا أنا هنا: سوف أجعل سان سيرو يقفز فرحا مجددا".

وحسب ما نشره الحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي، فإن إبراهيموفيتش سيرتدي رقم "21" الذي كان يرتديه الاسطورة الإيطالية أندريا بيرلو.

ويملك إبراهيموفيتش تاريخًا في نادي ميلان عندما انتقل له في 2010 قادما من برشلونة الإسباني لمدة أربع سنوات بقيمة 24 مليون يورو.

وسجل في موسمه الأول مع ميلان 21 هدفًا، وفي الموسم الثاني سجل 35 هدفًا، ليكون هداف الدوري الإيطالي لموسم 2011–12 وثالث هداف في تاريخ النادي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على أسوان
» "ترامب" قضى 20% من رئاسته بملاعب الجولف
» رسميًا.. ميلان يعلن ضم «إبراهيموفيتش»
» خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»
» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين
» مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة
» المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك في الميركاتو الشتوي
» مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات