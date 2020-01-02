» أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين

02 يناير 2020 - 07:20 م

تأهل فريق أهلى جدة السعودى، إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الخميس، بعد الفوز على نظيره الفيحاء بهدف دون رد.

وفاز أهلى جدة على الفيحاء، بهدف حمل توقيع النجم السورى عمر السومة فى الدقيقة 83 من زمن المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأهلى السعودى حجز مقعده فى الدور ثمن النهائى لكأس خادم الحرمين على حساب النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الفيحاء لنفس الدور بفوزه على الدرع بخمسة أهداف دون مقابل.

الجدير بالذكر أن فريق اتحاد جدة خسر أمام الفتح بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما في كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز.