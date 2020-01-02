«الأزهر» يحذر: لن نسمح بهذا الأمر

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أحمد الطيب

الأزهر

كبار العلماء بالازهر

جاء هذا في اجتماع دوري عُقد اليوم الخميس، ترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات الملحة والإعداد لمؤتمر الأزهر القادم.

وأكد أعضاء هيئة كبار العلماء، أن موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الأزهري الوسطي، وأنه لن يسمح لكائن من كان الخروج بما يتناقض مع ما هو معروف عن الأزهر من سماحة واعتدال.

كما طابت "كبار العلماء"، بالعمل على تعرية كل فكر مخالف، واتخاذ العقوبات الفورية بحق من يثبت ترويجهم له.

وكشف البيان عن صدور قرار بإنشاء لجنة ثقافية، تتكفل بإعادة استئناف الموسم الثقافي، بجامعة الأزهر ومدينة البعوث والمدن الجامعية بالأزهر.

كما قررت "إتاحة الوسائل والأدوات التي تساعدها في مواجهة كل فكر يناقض وسطية وسماحة المنهج الأزهري، والعمل على تعرية أصحابه ومروجيه".

وبحث اجتماع كبار العلماء أيضًا، المحاور المقترحة لمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، لوضع اللمسات النهائية عليها، ومناقشة ما تم إنجازه من إعدادات لإنجاح هذا المؤتمر، وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده.

وأكد "أن صناعة التجديد صناعة دقيقة، لا يقوى عليها إلا الراسخون في العلم، وأن للأزهر العديد من الجهود في مجال تجديد العلوم والدعوة، كما نظم الكثير من الأنشطة والفاعليات في ذلك الشأن".

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