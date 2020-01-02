تشكيل أسوان أمام الزمالك

02 يناير 2020 - 07:17 م

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري العام.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى: مسعد عوض.

خط الدفاع: محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز.

خط الوسط: مصطفى عامر، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي.

الهجوم: بادارا سيلا، محمد الصباحي.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة، عبدالعزيز إمام، إسلام سليمان، إبراهيم جلال، محمد جابر، عبدالله السينجهاوي، حسن النني