تشكيل أسوان أمام الزمالك

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري العام.
وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:
حراسة المرمى: مسعد عوض.
خط الدفاع: محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز.
خط الوسط: مصطفى عامر، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي.
الهجوم: بادارا سيلا، محمد الصباحي.
بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد خليفة، عبدالعزيز إمام، إسلام سليمان، إبراهيم جلال، محمد جابر، عبدالله السينجهاوي، حسن النني
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