  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان

الفتاة

«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

الوقود

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

واقعة التحرش

مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة

أرشيفية

خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

جانب من الفيديو

حفلة تحرش جماعي جديدة على فتاتين بالزقازيق

وزير الخارجية سامح شكري

رسميًا.. مصر تحذر تركيا بعد تطورات خطيرة

معتمرين

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»

الرياضة

المصرى
المصرى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المقاولون يواصل مطاردته للأهلي على قمة الدوري

#

إف سي مصر يخطف فوزًا قاتلًا من وادي دجلة

#

مصر للمقاصة يتخطى المصري بهدف «صلاح أمين»

#

الاتحاد السكندري يهزم المصري بهدف «رزق»

المصريون

المصرى

سموحة

خطف فريق المصري فوزًا قاتلًا على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري العام.

تقدم سموحة في الدقيقة 34 من عمر اللقاء عبر حسام حسن، قبل أن يتعادل سعيدو سينبوري للمصري في الدقيقة 69 من علامة الجزاء، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع نجح محمود وادي في تسجيل هدف الفوز.

بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز الرابع بجدول المسابقة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»
» بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك في الميركاتو الشتوي
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان
» مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا
» ما حكم من ترك صلاة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
» شاهد.. «صلاح» يُشعل مران ليفربول بـ«حيوا أبوالفصاد»
» «ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي
» قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»
» ضبط 17 شابًا في واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات