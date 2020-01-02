» المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»

02 يناير 2020 - 07:09 م

خطف فريق المصري فوزًا قاتلًا على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري العام.

تقدم سموحة في الدقيقة 34 من عمر اللقاء عبر حسام حسن، قبل أن يتعادل سعيدو سينبوري للمصري في الدقيقة 69 من علامة الجزاء، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع نجح محمود وادي في تسجيل هدف الفوز.

بهذا الفوز رفع المصري رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز الرابع بجدول المسابقة.