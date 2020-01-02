» بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك في الميركاتو الشتوي

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المصريون

الزمالك

عبد الله السعيد

بيراميدز

وجه مسئولو بيراميدز، ضربة قوية للزمالك بعد إنهاء إجراءات تجديد تعاقده مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق، لمدة موسمين قادمين.

وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه تلقي عددًا من العروض المغرية من أبرزها نادي الزمالك.

وقال مصدر بنادي بيراميدز في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس: "عبدالله السعيد جدد تعاقده معنا لمدة عامين جديدين اليوم ولن يرحل".

يذكر أن السعيد، انضم لبيراميدز في يناير الماضي بعد تجربة غير ناجحة مع فريق أهلي جدة السعودي، حيث يعتبر من عناصر الخبرة في صفوف الفريق.

ويحل بيراميدز المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.


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