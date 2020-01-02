قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

ويشار إلى أن الحكومة تراجع أسعار المواد البترولية، كل 3 أشهر، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود .