  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان

الفتاة

«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

الوقود

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

واقعة التحرش

مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة

أرشيفية

خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

جانب من الفيديو

حفلة تحرش جماعي جديدة على فتاتين بالزقازيق

وزير الخارجية سامح شكري

رسميًا.. مصر تحذر تركيا بعد تطورات خطيرة

معتمرين

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

آخر الأخبار

الوقود
الوقود
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

#

قرار بالسودان بشأن ثروات عمر البشير

#

دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

#

التموين تزف بشري بشأن أسعار السلع

سعر الوقود

سعر السولار

سعر البنزين

سعر السولار والبنزين

أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للحكومة، قرارها اليوم الخميس، بشأن أسعار المواد البترولية.

وقررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.

جاء هذا في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي.

وثبتت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95 .

كذلك أبقت على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ويشار إلى أن الحكومة تراجع أسعار المواد البترولية، كل 3 أشهر، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» المصري يخطف فوزًا قاتلًا من سموحة بهدف «وادي»
» بيراميدز يوجه ضربة قوية للزمالك في الميركاتو الشتوي
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان
» مفاجأة.. البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا
» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا
» ما حكم من ترك صلاة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
» شاهد.. «صلاح» يُشعل مران ليفربول بـ«حيوا أبوالفصاد»
» «ترامب» يحتفل بخطوبة ابنته على رجل عربي
» قرار جديد من الـ «كاف» بشأن «صلاح» و«ماني» و«محرز»
» ضبط 17 شابًا في واقعة التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات