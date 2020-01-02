قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

الطيب حسين
أصدرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للحكومة، قرارها اليوم الخميس، بشأن أسعار المواد البترولية.
وقررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، ، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
جاء هذا في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي.
وثبتت أسعار البنزين عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95 .
كذلك أبقت على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
ويشار إلى أن الحكومة تراجع أسعار المواد البترولية، كل 3 أشهر، وفقا لآلية التسعير التلقائي، التي تستهدف ربط أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر، بأسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضمن خطة الدولة لإلغاء الدعم عن الوقود .
فجر05:30 ص
فجر
05:30
شروق
06:59
ظهر
12:04
عصر
14:50
مغرب
17:09
عشاء
18:39