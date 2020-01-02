«الصحة»: إجراء 340 ألف عملية جراحية في قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من 340 ألف عملية جراحية ضمن مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.

وتشمل العمليات، قسطرة وجراحات القلب، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات العظام، وجراحات الأورام، بالإضافة إلى جراحات الأوعية الدموية، وزراعة الكبد والكلى والقوقعة، وكذا جراحات القساطر المخية.

وقالت وزارة الصحة، قالت إنه جرى استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظي فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام.

وأضافت الوزارة أنه تم الربط إلكترونياً بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها مالياً من خلال ثلاث مراحل للتدقيق "الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية" بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسية للمبادرة.