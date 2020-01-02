مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة

02 يناير 2020 - 06:31 م

رفضت الفتاة التي تم التحرش بها يوم أمس بمدينة المنصورة، التوجه إلى أي مستشفى حكومي، وفضلت اللجوء إلى مستشفى خاص.

جاء هذا في بيان للدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، بشأن واقعة التحرش، التي حظيت بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النائبة، إن الفتاة فضلت عدم الذهاب إلى أي من المستشفيات الجامعية أو الحكومية بمدينة المنصورة، على الرغم من جودة الخدمة الصحية بها.

وتابعت أنها توجهت إلى إحدى المستشفيات الخاصة، منتقدة الاتهامات التي تم توجيهها إلى شباب مدينة المنصورة.

وأكدت أن شباب المنصورة راق ولا يمكن أن يصدر منه مثل هذه البذاءات.

وحول الفيديو شددت على أنه لم يُوضح بداية الواقعة وكيفية تجمع هؤلاء الشباب حول تلك الفتاة، مطالبة بانتظار نتائج التحقيقات.