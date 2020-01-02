خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

02 يناير 2020 - 06:28 م

تفجرت خناقة على الهواء مباشرة، بين الطبيب النفسي السوداني المعروف، علي بلدو، وطبيب آخر وصحفي أيضًا، بعد زعم الأول تزايد حالات الشذوذ بين النساء في السودان، وخاصة بين الصحفيات منهن، وذلك بناءًا على دراسة أعلن عنها «بلدو» في برنامج تم بثه مباشرة على الهواء على قناة الهلال.

ورد عليه الصحفي السوداني المعروف محمد عبد القادر، وطبيب العيون المشهور الدكتور عبد الوهاب السيسي، بشكل عنيف، وطالب «عبد القادر» الطبيب «بلدو» بالاعتذار لنساء السودان والصحفيات ونساء الخلاوي على وجه التحديد، ووصف بلدو بأنه (ظاهرة صوتية)، وصاحب مدرسة للخزعبلات النفسية.

وردا على هجوم بلدو على الصحافة واتهامها بتلقي الرشى، طالب عبد القادر علي بلدو بإثبات حالة واحدة يعلمها عن صحفي تلقى رشوة مقابل نشر، وقال إن دراسات بلدو تفتقر للمعايير المتبعة في البحوث العلمية وإنها محاولات مفضوحة لاستدرار عطف الفلاشات وجذب الأضواء.

ودافع طبيب العيون عبد الوهاب السيسي عن النساء السودانيات، ووصف بلدو بالدكتور دون معايير علمية، وقال إن تصريحاته تأتي بلا سند، كما دافع السيسي عن الصحفيات ومجتمع الصحافة، وقال إنهن بنات أسر محترمات وعفيفات، وأضاف أن المجتمع الصحفي متماسك ومحترم.