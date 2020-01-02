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عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة

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عبدالله رشدي
عبدالله رشدي
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الطيب حسين

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تحرش بفتاة المنصورة

ندد الشيخ عبد الله رشدي، إمام وخطب مسجد الإمام علي بن طالب بمصر الجديدة، بخروج الفتيات بملابس فاضحة غير محتشمة، موضحًا أنه هذا حرام.

 وطالب "رشدي" عبر حسابه على موقع "تويتر"، بمنع هذه المظاهر من المجتمع، منددًا كذلك بالتحرش الذي أكد أنه حرام ولا علاقة له بملابس المتحرش بها.

وكتب: "خروجُ الفتاةِ بملابس فاضحةٍ غير محتشمةٍ حرامٌ ولا يجوز وهو سلوكٌ مرفوضٌ، ويجب منعُ ذلك من المجتمع، والتحرش أيضاً حرامٌ ولا يجوزُ ويجبُ منعُه من المجتمَع، وهو سلوكٌ لا يُبِيحُه شيءٌ ولو خرجت من بيتِها عاريةً، لكنَّ عليها كذلك قدراً من المسؤوليةِ لا ينكره إلا مكابر".

تأتي تغريدة "رشدي" بعد ساعات من واقعة تحرش شهدتها مدينة المنصورة يوم أمس، بفتاة ظهرت بملابس "قصيرة"، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.


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