حفلة تحرش جماعي جديدة على فتاتين بالزقازيق

02 يناير 2020 - 06:08 م

لم تمر 24 ساعة على واقعة التحرش الجماعي بفتاة المنصورة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الترند على "تويتر"، حتى نشر رواد السوشيال ميديا، واقعة جديدة للتحرش الجماعي في احتفالات رأس السنة بمدينة الزقازيق.

ويظهر في الفيديو الذي نشره البعض على موقع «فيسبوك»، فتاتين تسيران في الشارع، بينما يسير خلفهما عشرات الشباب ويتحرشون بهما في مشهد صادم، رغم كون الفتاتين بكامل ملابسهما.

وأثار الفيديو غضب النشطاء، مهاجمين هذا المشهد المستفز، ومطالبين بتشديد عقوبات التحرش، خاصة مع تكرار هذه الوقائع المؤسفة.

وأمس تداول البعض فيديو لتحرش جماعي من عشرات الشباب بفتاة بمدينة المنصورة والتي ظهرت بملابس تظهر أجزاء من جسدها عارية، وبينما ألقى البعض اللوم على ملابسها مع تجريم ما فعله الشباب، قال البعض أن المتحرشين من قاموا بتمزيق ملابسها.

وأعلنت قوات الأمن في الدقهلية اليوم، أنها تمكنت من تحديد 17 شابًا ممن ظهروا في الفيديو وتم إلقاء القبض عليهم.

