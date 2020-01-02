مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

02 يناير 2020 - 06:06 م

كشف حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، كواليس تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشأن العفو عن عصام الحضري وعودته لحماية عرين الفارس الأحمر بعد هروبه إلى سيون السويسري.

وقال حسن حمدي في تصريحات تليفزيونية لقناة «صدى البلد»: «أثناء تكريم الرئيس للاعب عصام الحضري مع المنتخب المصري، قام الحارس بشكوى إدارة النادي وشخصي على وجه الخصوص بسبب قرار عدم عودته».

وهرب عصام الحضري من النادي الأهلي في عام 2008 دون الحصول على موافقة ناديه لينتقل إلى سيون السويسري قبل انتهاء تعاقده في القلعة الحمراء، ليصدر قرار في النادي الأهلي بعدم التعامل مع الحارس مطلقاً بعد ذلك.

وأضاف حمدي :"قال الحضري لمبارك إن الأهلي قام بإيقافي وأبعدني، وحسن حمدي هو الذي اتخذ هذه القرارات، وطلب منه أن يُنهي هذه الأزمة ليعود للنادي".

وتابع حمدي :"أبلغني زكريا عزمي برسالة مبارك تليفونياً، وزارني سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها في مكتبي، لكنني أبلغت عزمي برسالة إلى مبارك حول الفعل الذي ارتكبه الحضري".

وواصل رئيس الأهلي الأسبق :"أبلغت مبارك بأن الحضري هرب من النادي دون إذن وقام برفع قضايا وشكاوى ضدنا، فهل هذه التصرفات مُرضية بالنسبة لرئيس الجمهورية؟، قلت أنه قام بارتكاب عمل لا أخلاقي، والأهلي لا يقبل بذلك".

وأردف حمدي :"رد مبارك من خلال زكريا عزمي مجدداً وأيد قراري بإيقاف الحضري وعدم عودته للنادي من جديد، وأشاد بي، وقال أنني رجل جيد".

وأنهى حسن حمدي :"بعد علم جريدة الأهرام بتحرك مبارك للعفو عن الحضري، طُبعت نسخة عنوانها الرئيسي الحضري يعود للأهلي، لكن هذه النسخة سُحبت من المطابع وحذف الخبر منها بعد تأييد مبارك لقراري".