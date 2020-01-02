  • الخميس 02 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفتاة

«خلعت العباءة في المول».. فتاة سعودية تثير الجدل

قرار حكومى مهم بشأن أسعار السولار والبنزين

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان

واقعة التحرش

مفاجأة حول مكان توجهت إليه فتاة التحرش بالمنصورة

أرشيفية

خناقة على الهواء بسبب «تزايد الشذوذ بين نساء السودان»

مبارك والحضرى

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

جانب من الفيديو

حفلة تحرش جماعي جديدة على فتاتين بالزقازيق

وزير الخارجية سامح شكري

رسميًا.. مصر تحذر تركيا بعد تطورات خطيرة

معتمرين

تعرف على قيمتها..السعودية تفرض رسومًا جديدة على المعتمرين

القتل تعزيرا

أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

كواليس تكشف لأول مرة

مفاجأة.. «مبارك» يتدخل للعفو عن عصام الحضري

الرياضة

مبارك والحضرى
مبارك والحضرى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"علاء مبارك" يوجه رسالة لوالده

#

«خلفان» يفجر مفاجأة عن غياب "تميم" عن القمة الخليجية

#

مفاجأة.. مبارك يتحدث عن حرب أكتوبر خلال ساعات

#

حسني مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن هذا الأمر

المصريون

مبارك

الاهلى

عصام الحضرى

حسن حمدى

كشف حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، كواليس تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشأن العفو عن عصام الحضري وعودته لحماية عرين الفارس الأحمر بعد هروبه إلى سيون السويسري.

وقال حسن حمدي في تصريحات تليفزيونية لقناة «صدى البلد»: «أثناء تكريم الرئيس للاعب عصام الحضري مع المنتخب المصري، قام الحارس بشكوى إدارة النادي وشخصي على وجه الخصوص بسبب قرار عدم عودته».

وهرب عصام الحضري من النادي الأهلي في عام 2008 دون الحصول على موافقة ناديه لينتقل إلى سيون السويسري قبل انتهاء تعاقده في القلعة الحمراء، ليصدر قرار في النادي الأهلي بعدم التعامل مع الحارس مطلقاً بعد ذلك.

وأضاف حمدي :"قال الحضري لمبارك إن الأهلي قام بإيقافي وأبعدني، وحسن حمدي هو الذي اتخذ هذه القرارات، وطلب منه أن يُنهي هذه الأزمة ليعود للنادي".

وتابع حمدي :"أبلغني زكريا عزمي برسالة مبارك تليفونياً، وزارني سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها في مكتبي، لكنني أبلغت عزمي برسالة إلى مبارك حول الفعل الذي ارتكبه الحضري".

وواصل رئيس الأهلي الأسبق :"أبلغت مبارك بأن الحضري هرب من النادي دون إذن وقام برفع قضايا وشكاوى ضدنا، فهل هذه التصرفات مُرضية بالنسبة لرئيس الجمهورية؟، قلت أنه قام بارتكاب عمل لا أخلاقي، والأهلي لا يقبل بذلك".

وأردف حمدي :"رد مبارك من خلال زكريا عزمي مجدداً وأيد قراري بإيقاف الحضري وعدم عودته للنادي من جديد، وأشاد بي، وقال أنني رجل جيد".

وأنهى حسن حمدي :"بعد علم جريدة الأهرام بتحرك مبارك للعفو عن الحضري، طُبعت نسخة عنوانها الرئيسي الحضري يعود للأهلي، لكن هذه النسخة سُحبت من المطابع وحذف الخبر منها بعد تأييد مبارك لقراري".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام أسوان
» «حلبية»: هدم ستاد بورسعيد بالكامل قريبًا
» عبدالله رشدي يطالب بمنع خروج الفتاة بملابس غير محتشمة
» ما حكم من ترك صلاة الجمعة؟.. الأزهر يجيب
» شاهد.. «صلاح» يُشعل مران ليفربول بـ«حيوا أبوالفصاد»
» «شرويدة» يقود حرس الحدود للفوز على بيراميدز
» صور نادرة لـ هيثم أحمد زكى بصحبة جدته
» هل يجوز الوضوء في الحمام..الإفتاء تجيب
» تشكيل "بيراميدز" لمواجهة حرس الحدود
» دعوة لحفل زفاف بمكة المكرمة قبل 90 عاما
» الإفراج عن بورقعة في الجزائر بشكل مؤقت

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات