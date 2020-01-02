زوج يخلع عروسته في أسبوع الفرح.. تعرف على السر

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زوج

يخلع عروسته

أسبوع الفرح

رفع زوج دعوى قضائية لفسخ عقده من زوجته التي تزوجها منذ أسبوع واحد فقط، وذلك بسبب فستانها العاري الذي ظهرت به في حفل الزفاف.

ويدعى الزوج سعيد 33 سنة، ويعمل تاجر فاكهة، لجأ إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لإنهاء عقد الزواج بينه وبين زوجته “مها” البالغة من العمر 30 عامًا.

وقال الزوج أمام المحكمة: «فستان فرحها طلع عريان خالص، وكمان والدها مش عايز يشارك في مصاريف الفرح».

وأضاف في دعواه التي حملت رقم 278 لسنة 2019، أنه أعجب بـ”مها” وارتبط بها وبشخصيتها في قصة حب استمرت لمدة عام كامل، معقبًا «اتجوزت اللي بحبها بس مش عايز أكمل معاها».

وتابع الزوج أن مشادات كلامية وقعت مع زوجته في ليلة الزفاف بسبب “عري” الفستان على حد وصفه، مضيفًا أنه لم يعلق على فستانها في حفل الزفاف وترك الأمر يمر بدون أي خلافات أمام الناس.

وأوضح أنه بعد التحدث معها اتضح من كلامها أنها لم تقتنع بكلماته فقام بطردها من المنزل، مشيرًا إلى أنه انتظرها تعود مرة أخرى لكن ذلك لم يحدث.

وأكمل الزوج، أنه حاول إقناعها بحديثه لكنها استهزأت به وقررت أن تبقى بمنزل أهلها، وعندما عرض عليها الطلاق طالبته بعفش الزوجية ومنزل بأكمله.

الزوج يقول خلال دعواه أن الحياة الزوجية بينهم أصبحت بالمستحيلة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تستمر، فلم يجد سوى أن يلجأ لمحكمة الأسرة لفسخ عقد زواجهما، ومازالت دعواه منظورة أمام المحكمة، لحين الفصل فيها.


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